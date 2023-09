Tajani, 'Turismo delle radici' per gli italiani nel mondo

"Il Governo ha messo in campo un'azione di diplomazia della crescita forte e innovativa.

Attraverso un'azione di sistema, vogliamo portare i tantissimi turisti stranieri che visitano ogni anno il nostro Paese a scoprire le molte realtà che punteggiano il nostro Paese.

Pensiamo in particolare ai milioni di persone di origine italiana che vivono nei quattro angoli del mondo. A loro abbiamo dedicato il progetto 'Turismo delle radici', inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che mira a salvaguardare e dare il meritato risalto a questa inestimabile ricchezza, facendone sempre più un potente volano di sviluppo". Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel messaggio inviato alla città di Barletta in occasione della rievocazione storica della disfida evidenziando che "l'economia che gira intorno al turismo" è "la ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare, centrale in un territorio come la Puglia, le cui esportazioni nel 2022 hanno raggiunto i 60 miliardi di euro, con un aumento di oltre il 15% rispetto al 2021".

Tajani sottolinea "l'aumento" del 27% rispetto allo scorso anno "dei turisti stranieri" che "dimostra - dice - la straordinaria attrattività del nostro Paese". "La rievocazione è un appuntamento" che "ricollega la memoria storica alla tradizione della vostra comunità, in un percorso di ricerca delle radici che consolida una profonda identità culturale e al contempo rappresenta un importante volano di attrazione turistica".



