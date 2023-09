Salvini, inaccettabile uscire di casa per lavoro e non tornare

"Questa mattina mi sono svegliato alle 7 e dalla finestra dall'alto ho visto i binari della ferrovia. Il mio pensiero va a quei 5 operai che lavorando di notte su una ferrovia non sono tornati a casa: è inaccettabile, bisogna fare di tutto e di più perchè non è che possiamo investire decine di miliardi in infrastrutture sempre più nuove, moderne e veloci e la sera non tornare a casa dal lavoro". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo all'inaugurazione della Fiera del Levante di Bari.



