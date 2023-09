Emiliano, ho chiesto incontro con Meloni per Giochi Mediterraneo

"Ho chiesto un incontro per i Giochi del Mediterraneo con il presidente del Consiglio Meloni, e mi auguro che questo incontro si svolga al più presto, ovviamente in uno spirito di totale volontà di collaborazione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, arrivando in Fiera del Levante a Bari per la cerimonia di inaugurazione.

"Perché - ha aggiunto - la volontà non è in discussione. Si cerca di contrabbandare queste mie domande con una volontà di conflitto, ma non c'è nessuna volontà di conflitto. Noi vogliamo solo sapere in che modo andare avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA