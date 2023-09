Università Bari, encomio per specializzandi Malattie infettive

La scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'università di Bari Aldo Moro ha ricevuto una lettera di encomio da parte del ministero della Salute per la "collaborazione, la dedizione e la professionalità dimostrata da tutti i medici in formazione" inviati in rete formativa a Lampedusa in favore dei migranti. Nella missiva si sottolinea che i professionisti "non si sono mai risparmiati in impegno, professionalità e sacrificio". Uniba ricorda che da giugno 2022, grazie alla convenzione fra Usmaf-Sans Sicilia e la scuola di specializzazione, i medici in formazione sono diventati parte attiva nei processi di vigilanza sanitaria transfrontaliera dei flussi migratori irregolari in arrivo a Lampedusa di competenza del ministero della Salute.

"Questi ultimi mesi - spiega l'ateneo in una nota - sono stati davvero impegnativi per i volumi di arrivi gestiti, fino ad arrivare al picco storico registrato a Lampedusa gli scorsi giorni di 64 sbarchi in 24 ore, con circa quattromila nuovi arrivi, che ha messo a dura prova tutti gli operatori a lavoro sul campo".



