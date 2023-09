Il Granteatrino casa di Pulcinella festeggia 40 anni di storia

In occasione dei festeggiamenti per i 40 anni di storia, il Granteatrino casa di Pulcinella di Bari ha organizzato due giorni di eventi, il 16 e 17 settembre. La manifestazione sarà anticipata domenica 10, a partire dalle 19, con la prima esposizione e visita guidata ai burattini nella chiesa di San Francesco della Scarpa e, a seguire, lo spettacolo L'opera di Pulcinella di e con Paolo Comentale, introdotto da Franco Perrelli, docente dell'università degli studi di Bari.

La festa entrerà nel vivo sabato 16 (ore 18) con lo spettacolo La strega Teodora e il draghetto, con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio, liberamente ispirato al racconto di Nicoletta Costa con l'adattamento e regia di Paolo Comentale. Il giorno successivo (ore 18) un grande spettacolo con Sergio Bini, in arte Brustic, attore, mago, mimo, illusionista, clown e cantante.Lo show sarà preceduto, alle 17, dall'esibizione di cabaret circense, giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie Mr. Big! dell'artista barese Christian Lisco.

Per celebrare la ricorrenza il Granteatrino ha infine aperto il suo teatro-museo, La casa di Pulcinella, nei locali dell'Arena della Vittoria, decorato con le scenografie di Emanuele Luzzati.

"Nonostante i tanti stravolgimenti che hanno segnato la fine di imprese culturali e la chiusura dei teatri in Italia, trovo incredibile che sia sopravvissuto il teatro più volatile per definizione, quello dei burattini - dice il fondatore, Paolo Comentale -. Un teatro fatto di sogni, legno e stoffa, che ha visto passare tre generazioni, e aiutato a diventare adulti più felici. Abbiamo un debito con il pubblico che in tutti questi anni non ci ha mai abbandonato e per questo vogliamo continuare a regalare a Bari e alla Puglia una grande magia".



