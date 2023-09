Protocolli legalità sottoscritti per lavori statale Maglie-Leuca

Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata per i lavori relativi all'ammodernamento e all'adeguamento dell'itinerario della strada statale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca: in prefettura a Lecce sottoscritti tre 'Protocolli di legalità'. La collaborazione istituzionale in questa fase è riferita ai tre stralci funzionali di cui si compone il primo lotto dell'opera, che interessa i territori dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. I protocolli sono stati sottoscritti dal prefetto di Lecce, Luca Rotondi, dal commissario straordinario, Vincenzo Marzi e dalla direttrice tutela Anas Maria Dolores Rucci. "Le intese sottoscritte saranno fondamentali per prevenire ogni possibile forma di infiltrazione nella realizzazione dell'opera, potenziando - si legge in una nota della prefettura di Lecce - la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche attraverso la previsione, in capo alle imprese facenti parte della filiera, di norme di condotta, misure e istituti di monitoraggio".

Fondamentale sarà l'azione di vigilanza e monitoraggio svolta dal gruppo Interforze Antimafia coordinato dalla Prefettura di Lecce e composto, tra l'altro, dai rappresentanti delle forze dell'ordine e della Direzione investigativa antimafia, ai quali Anas, spiega la nota "in qualità di soggetto attuatore, metterà a disposizione una banca dati informatica contenente i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera". In prefettura sarà costituita una cabina di regia con tutti i soggetti sottoscrittori "per monitorare la fase attuativa e le eventuali problematiche che dovessero sorgere".



