Indagini insabbiate a Lecce, spunta accusa di violenza sessuale

È indagato per violenza sessuale in concorso dalla Procura di Benevento il viceprocuratore onorario presso il tribunale di Lecce, Antonio Zito di 57 anni. Dello stesso reato in questa inchiesta è accusato anche un medico in servizio presso l'ospedale di Benevento. Queste nuove contestazioni sono emerse durante l'ascolto di alcune intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Potenza, dove Zito è indagato insieme ad altre sei persone per presunte inchieste manipolate e archiviate in cambio di denaro.

Le accuse nei loro confronti, per l'inchiesta principale sono: corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione.

La Procura di Benevento ora sta indagando per alcuni episodi commessi all'interno di un ambulatorio di cardiologia dell'ospedale dello stesso capoluogo. Secondo l'accusa Zito si sarebbe presentato come cardiologo durante le visite ad ignare pazienti effettuate da un altro medico, ed in queste occasioni avrebbe commesso alcuni atti sessuali nei confronti delle donne con la complicità dell'altro indagato.



