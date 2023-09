Da Bari modello di formazione europea per giovani nefrologi

Lezioni a distanza, tirocini pratici con tecnologie all'avanguardia nelle sedi specialistiche, simulatori avanzati per la formazione medico-chirurgica, una piattaforma dedicata open access per la formazione di giovani nefrologi. Sono alcune delle caratteristiche del corso di Alta formazione in Nefrologia interventistica tra i più innovativi in Europa. Il progetto Erasmus N-PAth, coordinato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è l'acronimo di Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare, ma path significa anche semplicemente sentiero, quello che ha coinvolto in 2 anni quaranta giovani nefrologi provenienti da 13 diversi paesi europei in un percorso di formazione suddiviso in 4 curricula indipendenti.

"Siamo felici e orgogliosi di aver ottenuto questo importante risultato. L'Unione Europea ha distintamente premiato la qualità del progetto ma soprattutto l'importanza della nostra sfida: potenziare la formazione dei giovani nefrologi al fine di trattare meglio le malattie renali, patologie in costante crescita e gravate da un alto tasso di mortalità cardiovascolare e dagli alti costi sociali" , ha spiegato il professore Loreto Gesualdo, coordinatore scientifico del consorzio N-Path, che ha aperto i lavori del convegno internazionale con un intervento sul tema "Formazione in nefrologia: dove stiamo andando?".





