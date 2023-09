Ciclismo, parte domani il Giro di Puglia Challenge con nazionale

Parte domani la seconda edizione del 'Giro di Puglia Challenge', che darà il via ad un mese di settembre ricco di appuntamenti per chi ama le due ruote. Il Challenge farà tappa nella Murgia barese e brindisina, dalla collina al mare. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel palazzo della Presidenza della Regione Puglia dagli assessori Gianfranco Lopane e Rosa Barone e da Cordiano Dagnoni, presidente nazionale Federazione Ciclistica Italiana. L'evento è stato finanziato da Pugliapromozione; la manifestazione mira a promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori coinvolti (Modugno, Locorotondo, Ceglie Messapica, Martina Franca e Polignano a Mare, Conversano e Monopoli).

Saranno più di 200 i corridori al via, con squadre italiane ed europee, la selezione della nazionale italiana e l'atleta messicano Isaac Del Toro, vincitore del Tour dell'Avenir in Francia. Oltre alla nazionale italiana sono iscritte tre squadre straniere La manifestazione sarà trasmessa, a conclusione delle tre gare, in differita, su Rai Sport. Il calendario del Giro di Puglia prevede tre tappe della gara under 23 / Elitè. Oltre alle premiazioni giornaliere, il 10 settembre a Polignano a mare alle ore 17 verrà proclamato il vincitore dell'intero Giro di Puglia Challenge. Il Giro di Puglia Challenge e il ciclismo pugliese, è stato annunciato, dedicheranno un pensiero alla giornalista scomparsa prematuramente Patrizia Nettis. "Questo è un evento che sta guadagnando sempre più importanza", ha sottolineato Dagnoni.



