Artigianato e cultura a Bari per il nuovo Community hub Spazio13

Il community hub comunale Spazio 13, nel quartiere Libertà di Bari, avrà presto una nuova vita.

L'amministrazione ha infatti presentato gli interventi di riqualificazione e ammodernamento degli spazi, nell'ambito del progetto 'Bari community hub' finanziato con oltre due milioni di euro grazie ai fondi Fesr e Fse, con il sostegno della regione Puglia e un co-finaziamento di un milione su fondi Pon Metro del Comune. L'obiettivo è migliorare le dotazioni tecnologiche, rilanciare i servizi e riqualificare gli ambienti.

L'hub Spazio 13, nato nel 2017 dalla riconversione della ex scuola media Melo da Bari, cambierà volto: il piano interrato sarà destinato a produzione di oggetti e a un laboratorio di falegnameria. Al piano rialzato saranno organizzati eventi, incontri culturali e riunione, con un open space per lo studio.

Il primo piano sarà invece dedicato alla didattica, mentre al secondo ci saranno uno spazio lettura a scaffale aperto. Il terzo piano accoglierà infine laboratori formativi del food, bistrot, roasting, bar tending, produzione e ricerca nel segmento hospitality, insieme con sale riunioni e spazi comuni.

Tutte le barriere architettoniche, come evidenzia il Comune in una nota, saranno rimosse, adeguando l'edificio agli standard europei, con spazi modulabili, ambienti ampi e una grande vetrata che connetterà il piano rialzato al cortile.

Contestualmente saranno portate avanti iniziative di formazione, promosse da sette realtà di quartiere, denominate 'Cantieri spaziali: persone progetti possibilità'.

Il progetto, a partire dallo scorso giugno, ha già attivato 23 iniziative per un totale di 401 ore, con 200 utenti coinvolti. Nei prossimi giorni partiranno altrettanti percorsi che coinvolgeranno più di 300 utenti in percorsi gratuiti nelle sedi dei soggetti partner.



