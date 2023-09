Camerata musicale barese, 21 manifestazioni fra musica e danza

Ventuno manifestazioni, distribuite da settembre ad aprile fra musica classica, pop, rock, jazz, gospel e danza. E' il ricchissimo cartellone della stagione numero 82 della Camerata musicale barese presentato stamattina alla presenza, fra gli altri, del sindaco Antonio Decaro, dell'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci e della presidente della Camerata e direttrice d'orchestra Gianna Fratta. La rassegna è patrocinata da ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari e si snoderà fra i due massimi teatri baresi, il Petruzzelli e il Piccinni, con tre appuntamenti anche all'auditorium Nino Rota. In cartellone ci sono molti spettacoli in esclusiva regionale e tanti artisti presenti a Bari per la prima volta. L'inaugurazione è fissata per il 24 settembre al Petruzzelli con Queen-Barcelona opera rock, spettacolo che omaggia la grande rock band britannica in versione sinfonica, con l'orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli. Si continua il 10 ottobre al Piccinni con Concerto italiano, dedicato alla musica barocca, e in particolare a Bach, suonato su strumenti originali. Fra gli artisti in calendario ci sono Enrico Ruggeri (12 ottobre, Petruzzelli), il violinista russo Sergej Krilov (16 ottobre, auditorium Nino Rota), il tenore argentino Josè Cura (19 ottobre, auditorium Nino Rota), Tony Hadley (31 ottobre, Petruzzelli), il violinista Gidon Kremer (28 novembre, Petruzzelli), Serena Autieri (3 dicembre, Petruzzelli). Il 2024 della Camerata si aprirà sabato 27 gennaio al Petruzzelli con Amii Stewart. L'ultimo concerto sarà il 13 aprile all'auditorium Nino Rota con il duo violino e pianoforte formato da Gil Shaham e Gerard Oppitz. "La Camerata porterà in città, ancora una volta, grandi artisti e grande musica - ha detto Decaro - che saremo contenti di ospitare, nel segno di un'offerta culturale che diventa sempre più poliedrica per la nostra città e per le tante persone che ci vengono a visitare".



