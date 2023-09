Bari, entro febbraio 2024 il nuovo asilo nido al Policlinico

Trecentottanta metri quadri coperti e 120 di spazio esterno, per un totale di circa 500 metri quadri.

E' lo spazio, messo a disposizione dal Policlinico di Bari, sul quale sorgerà il nuovo asilo nido del presidio ospedaliero. I lavori, che dovrebbero terminare entro febbraio 2024, sono cominciati ieri e oggi gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, accompagnati dal direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere. I lavori, per un importo di un milione 200mila euro derivanti dai fondi Sviluppo e coesione del Patto per Bari, "riguarderanno la suddivisione degli ambienti con nuove tramezzature - spiega l'amministrazione in una nota -, la realizzazione degli impianti al servizio della struttura e gli interventi di finitura relativi a pavimentazioni, intonaci e infissi, oltre ad arredi e a tutto quanto occorrente a rendere il nido pienamente funzionante". Quanto allo spazio esterno, "sarà oggetto di interventi con la messa a dimora di piante e arbusti per creare un luogo accogliente e confortevole per i più piccoli". L'asilo aziendale sarà destinato per il 50% ai figli dei dipendenti dell'ospedale e per la restante quota sarà aperto a tutti i cittadini.



