A Taranto restyling da 4,5 milioni per Ipercoop

Un nuovo reparto casa, uno spazio libreria con 15 mila titoli, un punto per la stampa delle foto ma anche uno spazio con 40 posti a sedere dove mangiare i prodotti di rosticceria e gastronomia appena acquistati: è cambiato in questo modo l'Ipercoop di Taranto dopo un restyling nel quale Coop Alleanza 3.0 ha investito 4,5 milioni di euro. Investimento importante testimoniato oggi alla cerimonia per il rinnovamento del sindaco Rinaldo Melucci, idel suo vice e assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli, del direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0 Franco Buluggiu, di Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia, di Aldo Pulli presidente Area Sociale Vasta Puglia Sud e di Mina Marangi, presidente del Consiglio di Zona soci Taranto.

I settemila metri di superficie dell'Ipercoop, dove lavorano 125 persone, si aprono con il Punto di Ascolto e il nuovo Ufficio soci e Prestitoche assicurano la privacy dei soci e una postazione per la vendita dei libri scolastici e il ritiro della merce acquistata online. L'attenzione ai prodotti locali è visibile nel reparto ortofrutta dove sono visibilmente segnalati, ma anche nei 60 metri dei mercati stabili dedicati a vini, pasta e cibi tipici. Gastronomia, rosticceria, i 50 metri con i posti dove mangiare quanto acquistato e poi ancora macelleria, pescheria completato la parte alimentare a cui seguono quella benessere e salute con duemila prodotti da parafarmacia e farmacia senza ricetta e il nuovo reparto Amici di casa Coop, dedicato agli animali, 400 metri di reparto abbigliamento, realizzato in collaborazione con Upim, il settore casa e multimediale senza dimenticare l'ottica, la gioielleria e lo spazio Alleanza Luce & gas.



