Vicepremier Salvini inaugurerà 86/a Fiera del Levante a Bari

Sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad inaugurare sabato 9 settembre, alle 10.30 a Bari, l'86esima edizione della Fiera del Levante. L'edizione del 2023 avrà come slogan 'La Forza del Levante'. Ad aprire la cerimonia saranno gli interventi del sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del presidente dell'ente autonomo Fiera del Levante, Pasquale Casillo, e del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. Salvini terrà l'intervento conclusivo.

Palazzo Chigi in queste ore ha comunicato alla Nuova Fiera del Levante che il ministro Salvini, e non il collega Adolfo Urso, come era previsto inizialmente, è stato delegato a rappresentare alla cerimonia la presidente Meloni.



