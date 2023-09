Incendio allo stadio dopo la gara Taranto-Foggia, nessun ferito

Al termine della gara di serie C tra Taranto e Foggia che ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2-0 ieri sera è divampato un incendio in Curva Sud, settore dei tifosi ospiti. Non si registrano feriti ma sarebbero ingenti i danni. Secondo alcuni testimonianze al vaglio della Digos, l'incendio potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola stivati sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250, che erano entrati allo stadio a metà della ripresa sembra a causa di un incidente sulla statale 106. Dal loro settore erano stati peraltro lanciati fumogeni e petardi all'interno del perimetro di gioco. Le fiamme si stavano per propagare alla tribuna e anche per il fumo denso che stava prendendo il sopravvento è saltata anche la conferenza stampa post-partita.

Sul posto sono intervenuti con sei mezzi i vigili del fuoco, peraltro fatti oggetto di una sassaiola, che hanno fatto evacuare la struttura e proceduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza durate tutta la notte. Le forze dell'ordine hanno identificato alcuni ultras foggiani, prima di scortare la tifoseria ospite all'uscita della città evitando possibili contatti con i supporters locali. Sono in corso accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio, per fare piena luce sull'accaduto e stabilire le responsabilità.

Il settore della curva sud sarà probabilmente dichiarato inagibile.



