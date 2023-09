Alberto Angela, 'la scienza è come il pane: va condivisa'

"La scienza è come il pane: va spezzato e condiviso". E' questo uno dei passaggi del messaggio che Alberto Angela ha inviato agli organizzatori della sesta edizione della giornata della cultura intitolata 'CoScienza, la scienza al servizio della comunità', che si è svolta a Valenzano in provincia di Bari. Nel corso dell'iniziativa, promossa dall'associazione Lucidafollia, all'interno di parco Carducci è stato inaugurato un murales dove è riprodotta l'immagine di Piero e Alberto Angela insieme. Con un messaggio audio, riprodotto durante lo spazio dedicato a Giuliana Galati, fisica-divulgatrice di SuperQuark e di Noos, Alberto Angela ha voluto ringraziare gli organizzatori per questo omaggio.

"Chi ha realizzato il murales forse inconsapevolmente ha dipinto un concetto fondamentale e cioè - ha proseguito Alberto Angela - che la scienza e la divulgazione uniscono le generazioni: c'è mio padre, ci sono io, ci siete voi e parliamo tutti la stessa lingua. Già, perché la scienza è una lingua che unisce; unisce le generazioni ma anche la geografia perché voi potete parlare dello stesso argomento scientifico con qualcuno che vive dall'altra parte del globo, in Estremo Oriente o in Sud America, ed è qualcosa di straordinario".

"Giuliana Galati che è lì con voi rappresenta un po' la strada giusta: ha lavorato prima per SuperQuark e poi per Noos e ha portato assieme ai suoi colleghi una ventata nuova nel modo di divulgare la scienza in televisione. Noi - ha concluso nel suo messaggio Alberto Angela - contiamo su di lei e sui suoi colleghi che lavorano a Noos e io conto anche su di voi perché la scienza ha bisogno dell'entusiasmo dei giovani e delle conoscenze delle persone un po' più in là con gli anni.



