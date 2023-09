Serie A: la Juve vince 2-0 ad Empoli, insegue le milanesi

La Juventus fa bottino pieno a Empoli, vincendo 2-0 grazie alla rete di Danilo in mischia e ad una gol di Chiesa nel finale in uno dei due posticipi domenicale della terza giornata di serie A. Un errore dal dischetto di Vlahovic prima dell'intervallo rende meno rotondo il risultato mai i tre punti portano comunque i bianconeri al secondo posto dietro le milanesi. A quota sette, insieme con la banda Allegri si arrampica anche il Lecce, vittorioso per 2-0 sulla Salernitana per una rete nei primo minuti del montenegrino Krstovic e un rigore nel recupero di Strefezza.



