Lecce: D'Aversa 'Salernitana ha ampia rosa, massimo rispetto'

Dare continuità alla striscia positiva e confermare i segnali positivi emersi nelle prime due giornate: il Lecce di Roberto D'Aversa è atteso dalla prova del nove, prima dello stop per gli impegni della Nazionale, nella gara interna di domani sera contro la Salernitana. Un impegno ostico, per il quale il tecnico giallorosso mette in guardia i suoi. "In questo campionato ci sono solo partite insidiose - dichiara D'Aversa - dopo Lazio e Fiorentina, non possiamo pensare che questa sia una gara più semplice, contro una squadra che dispone di una rosa ampia. Il risultato finale passa dalle sfide personali, questo è quello che mi preme di più e nel primo tempo disputato contro la Fiorentina non abbiamo fatto bene".

Il tecnico sottolinea quello che deve essere il karma della stagione: "Non dobbiamo dimenticarci il nostro obiettivo, ci deve essere si entusiasmo, ma dobbiamo limitare gli errori commessi sinora". "E' necessario - evidenzia - essere consapevoli dei nostri mezzi, rispettare gli avversari, ma mai essere presuntuosi, in particolare quando affrontiamo squadre che in campo mettono tanto agonismo".

Sui nuovi arrivati, gettati nella mischia a Firenze e rivelatesi scelte azzeccate, l'allenatore è esplicito: "Kaba ha dimostrato in queste due gare di entrare molto bene, all'inizio ha avuto difficoltà di ambientamento, altri suoi compagni erano più pronti nel capire il linguaggio. In campo ha dimostrato qualità importanti, sia lui che Krstovic domani saranno della partita, hanno una buona condizione fisica, non sono ancora al massimo ma posseggono un buon minutaggio".

Infine una sua idea di come sarà questa serie A: "E' un torneo molto equilibrato e, per come si è partiti, la quota salvezza potrebbe essere più alta rispetto alle passate stagioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA