La nazionale attori canta davanti alla tomba di Tony Santagata

"Con gli amici a perdifiato in libertà. E i tuoi amici, Tony caro, sono qua".

Hanno intonato un brano della storica canzone 'Squadra grande' di Tony Santagata i suoi amici della squadra nazionale attori, questa mattina davanti alla tomba dell'artista, a Sant'Agata di Puglia, nel Foggiano, il comune in cui Tony è nato e che stasera gli dedicherà una piazza col suo nome. Santagata è sepolto vicino al figlio Francesco Saverio scomparso all'età di 50 anni nell'agosto del 2020, poco prima del padre venuto a mancare il 5 dicembre del 2021.

La squadra nazionale attori ha intonato il canto utilizzando la tecnica della "montanara" che è un canto della tradizione popolare perche, hanno spiegato, "qui a Sant'Agata ci sono le montagne che ci accarezzano". "Noi della provincia - hanno aggiunto - abbiamo la voglia di affacciarci al mondo da queste montagne, così come faceva Toni che ha portato la sua Sant'Agata nel mondo". Alla cerimonia hanno partecipato anche la vedova Giovanna Isola Morese e il sindaco Pietro Bove. "Toni - ha detto il primo cittadino - merita il massimo, perché ha dato il massimo a questa terra. Un grazie particolare alla squadra nazionale attori che si distingue da tempo ormai per le sue attività di beneficenza. In questa giornata manifestiamo a Toni l'onore e la gratitudine per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità".



