Schlein, Pd si opporrà a scellerato piano Calderoli su autonomia

"Noi continueremo a opporci con tutte le nostre forze, lo dobbiamo fare insieme, contro lo scellerato disegno di autonomia differenziata di Roberto Calderoli. Un disegno che vuole dividere ulteriormente questo Paese e non lo accettiamo, questo Paese ha bisogno di essere ricucito". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa dell'Unità a Carovigno, nel Brindisino.

"Come si fa - ha aggiunto - a non vedere i dati che raccontano la diversa aspettativa di vita di un bambino che nasce a Reggio Calabria e un bambino che nasce nella città dove vivo io, Bologna. Non è questa l'Italia che disegna la nostra Costituzione. Quella riforma non mette un euro per la riduzione delle diseguaglianze, è chiaro il perché: perché le vuole aumentare".

"Noi - ha concluso - diciamo no a quella riforma e diciamo no all'ipocrisia di un governo che non solo sta dimenticando ma sta colpendo duramente le prospettive di sviluppo del Sud".



