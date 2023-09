Lite tra ragazze nel Foggiano, 18enne accoltella coetanea

Una ragazza di 18 anni è stata ferita a coltellate ieri sera ad Orta Nova durante un litigio con una coetanea nella piazza principale del paese foggiano.

Stando alla prima ricostruzione, le due ragazze avrebbero cominciato a discutere per futili motivi, probabilmente legati a questioni sentimentali. La lite sarebbe degenerata sino a che una delle due ha impugnato un coltello colpendo due volte l'altra al busto.

La giovane è stata portata in ospedale al policlinico Riuniti di Foggia, dove i medici l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini. Al momento l'arma non è stata ritrovata. Indagini in corso per rintracciare l'autrice del ferimento. Al vaglio anche i filmati delle telecamere presenti in zona.



