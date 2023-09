Cento anni per l'ospedale Bari, Emiliano 'investimenti'

L'ospedale di Bari, il "Di Venere", compie oggi 100 anni: il primo settembre del 1923, infatti, l'Opera Pia divenne anche ospedale. "Il Di Venere - commenta il governatore Michele Emiliano - porta nel nome un'eredità ricca di solidarietà, assistenza e cura per il prossimo: semi messi a dimora nel tempo e in un luogo ben preciso, cullando il "sogno" pionieristico di donare un ospedale alla comunità di Carbonara e un punto di riferimento per Bari e per la nostra Regione. E su questa storia secolare oggi continuiamo a costruire impiegando massicci investimenti che rinforzeranno il processo di miglioramento e crescita che l'ospedale e il personale che vi opera quotidianamente stanno vivendo negli ultimi anni". "Al servizio degli altri, curando chiunque abbia bisogno: è l'eredità più grande - aggiunge il direttore generale dell'Asl, Antonio Sanguedolce - che la famiglia Di Venere ha lasciato all'ospedale, un presidio così carico di storia e di storie, fatte di persone e di cure, alle quali noi tutti rendiamo merito nel modo migliore possibile: garantendo cure specialistiche adeguate e un'assistenza di qualità". Oggi il Di Venere conta 30 reparti e 61 ambulatori specialistici, per un totale di 270 posti letto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA