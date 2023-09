Auto si ribalta a Lecce, un morto e un ferito grave

Un uomo di 49 anni è morto e un'altra persona di 41 anni che viaggiava con lui in auto è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Lecce alla marina di Torre Chianca. La vittima è Renato Antonelli, di Surbo: era alla guida di una Smart che, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato nei pressi di una rotatoria e si è schiantato contro il guardarail. Le condizioni dei due occupanti sono apparse subito gravi ai soccorritori. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.



