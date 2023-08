Uomo trovato morto sotto macerie rudere crollato nel foggiano

Il corpo di un uomo, Mosè De Rosa, 56 anni di Alberona comune dei Monti Dauni.è stato trovato nel pomeriggio sotto le macerie di un rudere crollato lungo la strada provinciale 75 nei pressi di borgo Mezzanone, la baraccopoli dove trovano riparo i migranti impegnati nei lavori stagionali nelle campagne del Foggiano. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini stranieri che, passando in zona, hanno notato il rudere crollato e hanno chiamato i vigili del fuoco che rimuovendo le macerie hanno trovato la vittima. Inizialmente si era pensato ad un migrante. Poi la vittima è stata identificata anche grazie alla sua automobile trovata a poca distanza dal casolare. Accertamenti sono in corso per definire la dinamica dell'accaduto.

