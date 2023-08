E' il 42enne di Carmiano Emanuele Rizzo l'uomo ritrovato morto questa mattina in un casolare abbandonato nelle campagne di Novoli, al confine con Carmiano, in provincia di Lecce. Si era allontanato facendo perdere le sue tracce una settimana fa, lasciando a casa documenti e cellulare. Il corpo dell'uomo appariva molto denutrito. L'ispezione esterna ha confermato che non ci sono segni di violenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA