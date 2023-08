Nel Leccese una scuola di muretti a secco per soggetti fragili

Ottanta soggetti fragili a scuola di muretti a secco. È il progetto Nel cuore dei Mestieri - I Ricami di Pietra, presentato a Casarano (Lecce) dall'Associazione Formazione Globale con Fondazione con il Sud ed Enel nel Cuore onlus. Nato con l'obiettivo di recuperare un antico mestiere per farne un'opportunità lavorativa, l'iniziativa avrà durata triennale e prevede lezioni, laboratori d'aula ma soprattutto cantieri-scuola nel territorio di Casarano, coinvolgendo un numero selezionato di partecipanti per avviare una cooperativa sociale.

Per la selezione dei beneficiari verranno attivati interventi di animazione territoriale e laboratori con l'aiuto di parrocchie, centri per l'impiego, pro loco, associazioni del comune del Leccese. Si svolgeranno anche attività di pubblica utilità in parchi, giardini e aree pubbliche. Partner del progetto sono il centro di ricerca e tecnologia Cetma, rappresentato all'incontro dall'architetto Giuseppe De Prezzo, l'Ordine degli architetti di Lecce rappresentato dal presidente Tommaso Marcucci, Cooperativa Rinascita e Arci Lecce, già coinvolti nella ricerca e selezioni dei beneficiari.



