Lecce: salutano Maleh e Di Francesco, arriva Piccoli

Lecce in pieno fermento in queste ultime ore di calciomercato, con diverse operazioni in entra e in uscita. Salutano la maglia giallorossa il centrocampista Youssef Maleh, ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all'Empoli e l'attaccante Federico Di Francesco, ceduto a titolo definitivo al Palermo.

Il sodalizio giallorosso comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione in favore della società bergamasca, il calciatore Roberto Piccoli dall'Atalanta. L'attaccante, classe 2001, andrà a puntellare ulteriormente il reparto offensivo degli uomini di D'Aversa.





