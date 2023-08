Pd Puglia, '100 volontari per Festa Unità, aspettando Schlein'

"E' difficile spiegare la gratitudine che provo nei confronti dei 100 volontari che stanno lavorando incessantemente da giorni per la Festa regionale dell'Unità.

Quando abbiamo deciso di far tornare la Festa in Puglia dopo tanti anni, abbiamo fatto una scommessa importante e ora ci prepariamo ad accogliere la segretaria nazionale Elly Schlein, che sarà con noi a Torre Suda (Lecce) la sera dell'1 settembre".

Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Puglia Domenico De Santis.

"I volontari, venuti da tutta la regione - prosegue - sono guidati dal segretario del circolo Pd di Racale Daniele Renna, che da mesi coordina la macchina organizzativa della Festa. Sono centinaia le prenotazioni nelle strutture ricettive convenzionate che oramai sono sold out. Dieci dibattiti, 64 relatori, tre concerti gratuiti, oltre 30 stand di associazioni e sponsor, tanti ristoranti: è stata un'estate intensa, ma questi numeri ripagano ogni sforzo compiuto in queste settimane".



