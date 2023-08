Neonato rischia la vita, dalla Puglia a Roma con un volo C-130J

Un neonato di 20 giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato ieri sera dalla provincia di Lecce all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con un C-130J dell'aeronautica militare. Il piccolo era ricoverato all'ospedale Panico di Tricase dove le sue condizioni si erano aggravate.

Il velivolo da trasporto della 46esima brigata aerea dell'aeronautica militare è partito con il bimbo dall'aeroporto militare di Lecce-Galatina ed è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stato l'ufficio di gabinetto della prefettura di Lecce che ha coordinato l'acquisizione delle certificazioni necessarie e l'attivazione dell'operatività del volo in relazione alle documentate condizioni di pericolo in cui versava il neonato.

Si è reso necessario l'utilizzo dello speciale velivolo C-130J, idoneo ad imbarcare direttamente l'ambulanza con a bordo la specifica strumentazione sanitaria per il trasferimento del piccolo paziente. Dopo lo sbarco a Roma l'ambulanza si è diretta verso l'ospedale pediatrico mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa.



