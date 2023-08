Ex Ilva: sindacati, 'emissioni nocive in reparto Cokeria'

Nel Reparto Batterie/Cokerie dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto "a seguito di scarsa manutenzione, diverse macchine, caricatrici, sfornatrici, macchine guida e locomotori presentano numerose problematiche strutturali, come le porte che non garantiscono più una chiusura ermetica e il mancato funzionamento del sistema di automazione, che comporta dispersioni nell'ambiente". E' quanto denunciano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Fim, Fiom e Uilm in una segnalazione all'azienda aggiungendo che "anche la mancanza di pulizia del telaio e della porta forno provoca emissioni nocive nell'ambiente".

Le sigle metalmeccaniche chiedono "un celerissimo intervento atto a ripristinare le regolari funzioni degli impianti e a garantire a chi vi opera la tutela della sicurezza e della salute. In mancanza contatteremo immediatamente gli enti competenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA