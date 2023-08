Allestito il cantiere del nuovo waterfront a Bari vecchia

E' sempre più vicino l'inizio dei lavori del nuovo waterfront di Bari vecchia, nel tratto di costa compreso fra il complesso di Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. Stamattina il sindaco, Antonio Decaro, e l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, hanno effettuato un sopralluogo per verificare i primi allestimenti. Nei prossimi giorni sarà creata una zona cuscinetto fra l'area di cantiere e la carreggiata del lungomare Imperatore Augusto, che resterà sempre percorribile.

Nelle prossime settimane sarà abbattuta la prima parte della struttura presente sul molo Sant'Antonio, con la creazione delle nuove barriere frangiflutti e il rafforzamento di quelle esistenti. Il progetto, su una superficie di oltre 10mila metri quadrati, prevede inoltre il recupero del sistema di banchine tra il teatro Margherita e il molo Sant'Antonio, con la creazione di pontili fissi, e la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione museale e turistico-ricettiva sul medesimo molo. E' inoltre prevista la riqualificazione architettonica e funzionale dell'edificio pergolato presente sul molo San Nicola e l'installazione di piattaforme fisse multifunzionali sul tratto interessato del lungomare Imperatore Augusto. "Sarà un cantiere lungo - avverte Decaro - i tempi di lavorazione da contratto sono stimati in 700 giorni e inevitabilmente sarà fortemente influenzato da fattori esterni, quali le condizioni atmosferiche, le mareggiate, ma anche la sovrapposizione con le tante attività presenti in quell'area. Ma il risultato, ci auguriamo, sarà quello di un nuovo lungomare completamente fruibile, da mattina a sera, per diverse attività". "Siamo convinti di dover valorizzare questa zona, già di per sé bellissima - conclude - che può davvero diventare una delle cartoline più belle di Bari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA