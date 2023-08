A militare salentino premio internazionale di fotografia

Ha conquistato il primo premio della sezione "Foto d'autore" nell'ambito del 43esimo congresso dell'European military press association (Empa), Marco Valentino, graduato aiutante dell'Esercito italiano. Il militare, originario di Galatina in provincia di Lecce ed effettivo alla brigata Pinerolo, ha presentato una foto scattata durante l'esercitazione Salamandra 2022, che ha impegnato in una esercitazione di addestramento i reparti Genio del comando forze operative Sud. L'immagine, pubblicata sul numero tre della "Rivista Militare" lo scorso anno, ritrae un momento dell'addestramento in acqua dei militari. L'Empa, che si svolge a Zurigo, mette in rassegna gli scatti pubblicati su giornali e riviste militari e nella edizione 2023 ha richiamato caporedattori, redattori e professionisti dei media e fotografi provenienti da una decina di Paesi europei prevedendo anche seminari specializzati, visite alle industrie ed esercitazioni.

Il congresso è aperto a tutti i responsabili e giornalisti di periodici europei del settore Sicurezza e Difesa.



