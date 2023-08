Scoperto banchetto per spaccio droga in città nel Foggiano

Alcuni giovani spacciatori avevano realizzato all'interno della villa comunale di Foggia un banchetto per la vendita di hashish con tanto di bilancino per pesare la sostanza stupefacente. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Manfredonia, nel Foggiano. Nell'ambito dei controlli sono stati identificati 85 assuntori di sostanze stupefacenti dalle unità cinofile della Gdf. Le Fiamme gialle hanno controllato sia le autovetture in transito sulle strade statali e provinciali sia i passeggeri a bordo di pullman e traghetti. Controlli sono stati eseguiti anche nella stazione di Foggia, principale snodo ferroviario della provincia.

Il fiuto di "Jim", "Jackson", "Gerico" ed "Horst", cani antidroga di età compresa tra 2 e 11 anni, ha consentito ai finanzieri di sequestrare 780 grammi di hashish e marijuana, numerosi spinelli già pronti all'uso e oltre 180 grammi di droga fra cocaina ed eroina.



