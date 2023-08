Porsche tra le strade del primitivo, 'eccellenza territorio'

"È sempre una buona occasione promuovere, in qualsiasi modo, l'eccellenza delle nostre produzioni enogastronomiche e del nostro territorio e quest'evento, che coniuga due differenti settori, rappresenta una forma lungimirante di enoturismo che, come Regione, già da tempo, cerchiamo di stimolare e sostenere, con risorse e programmi mirati". Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, in occasione della conferenza stampa di presentazione di 'Destinazione Primitivo - Porsche Luftgekuhlt Tribute', la tre giorni itinerante dedicata alla promozione dell'enoturismo e agli appassionati degli storici veicoli a quattro ruote degli anni 70 e 80. Dall' 1 al 3 settembre, 27 auto d'epoca (le Porsche 911 raffreddate ad aria) attraverseranno le vigne e le strade del Primitivo, dalla riserva naturale Orientata al Museo della Civiltà Messapica, passando per la storica Cantina Produttori di Manduria e, ancora, tra i trulli della Valle d'tria fino a Martina Franca.

"Ringrazio gli organizzatori - ha continuato l'assessore Pentassuglia - e tutti coloro che insieme hanno deciso di investire in un appuntamento che sono certo attirerà un pubblico eterogeneo, stimolando la curiosità per dei veicoli che hanno fatto la storia e che non passeranno di certo inosservati tra i suggestivi filari delle nostre vigne e in alcune delle nostre storiche cantine".



