Non si ferma all'alt e cerca di investire poliziotto, arrestato

Avrebbe cercato di investire un ispettore di polizia che ieri mattina, nel quartiere Carbonara di Bari, gli aveva chiesto di fermarsi per controllare l'auto che stava guidando e che risultava essere rubata. Per questo un barese di 19 anni, pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dagli agenti della squadra mobile, in collaborazione con gli equipaggi di alcune volanti.

Il ragazzo guidava una Lancia Musa, ricercata perché provento di una rapina avvenuta a Bari qualche giorno prima. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt, il 19enne si è fermato e poi ha ingranato la retromarcia, cercando di investire l'agente di polizia che nel frattempo era sceso dall'auto di servizio per procedere al controllo. Il poliziotto è riuscito a spostarsi, ha provato ad aprire lo sportello dal lato guida e infine ha esploso alcuni colpi di pistola colpendo le ruote della Lancia.

Il 19enne è comunque riuscito a scappare, dopo aver urtato altre auto in sosta, percorrendo qualche metro e trascinando il poliziotto. Si è fermato solo a causa dei danni subiti dagli pneumatici, abbandonando l'auto nelle vicinanze dell'ospedale Di Venere e facendo perdere le proprie tracce dopo aver saltato un muro di cinta. Il giovane è stato rintracciato poco dopo a casa sua, anche grazie alla visione delle immagini di video sorveglianza, ed è stato arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA