Mostra del Cinema di Taranto, 100 film dal 5 al 16 settembre

Circa 100 film in proiezione, un contest internazionale con una giuria tutta al femminile, workshop con esperti del settore, escursioni, talkshow: dieci giorni di appuntamenti gratuiti. Torna la Mostra del Cinema di Taranto che, con la sua settima edizione, chiama a raccolta in Puglia le eccellenze dei paesi che si affacciano sul mare nostrum. Il titolo del 2023 è 'Mediterraneo Uno +'. La nuova edizione si terrà dal 5 al 9 e dal 12 al 16 settembre tra la città vecchia di Taranto (Castello Aragonese, Ketos-Palazzo Amati e Conservatorio Paisiello) e l'Oasi dei Battendieri sulla Circummarpiccolo. Questi luoghi diventeranno sale cinematografiche all'aperto e ospiteranno una serie di eventi.

La direzione artistica è del regista Mimmo Mongelli.

La Mostra del Cinema di Taranto è organizzata da Levante international Film Festival-Mostra del Cinema di Taranto, realizzata nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission e con la partecipazione del Comune di Taranto.

Dal 5 al 9 saranno allestite due sale nel Castello Aragonese: lo schermo "Stelle" nella piazza d'Armi, per i film della rassegna "M-Sea" curata dall'avvocato Annalisa Adamo, e lo schermo "Terra" nella Galleria Meridionale, per la rassegna "Xtraordinary" (proiezioni dalle 15 alle 18). Si tratta di film fuori concorso. Dal 12 al 15 il contest con montepremi da 5.000 euro: lunghi, corti e documentari provenienti da tutto il Mediterraneo per la rassegna "Contemporary" nell'Oasi dei Battendieri, su due schermi: "Luna" e "Acqua" (proiezioni gratuite dalle 20 a mezzanotte).

Sei donne del cinema, presenti durante la Mostra, valuteranno le pellicole in concorso. Si tratta dell'attrice italo-etiope Liliana Mele (che interpreta Latifah nella fiction "Mare Fuori"), l'attrice greca Andriana Chalkidi, la produttrice francese Marie Agnely, la regista albanese Anila Varfi e le italiane Antonella Fattori (attrice di teatro e cinema) e Marta Zani (scenografa). Inoltre verrà assegnato il premio speciale alla libertà di espressione, riservato ai film provenienti dall'Iran.



