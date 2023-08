Coldiretti, 'in Puglia 56 eventi meteo estremi da gennaio'

Da gennaio a oggi sono stati 56 gli eventi climatici estremi che si sono verificati in Puglia: 11 tornando, 9 grandinate violente, 24 nubifragi, 9 tempeste di vento e 3 tempeste di fiumi. I numeri sono stati diffusi da Coldiretti Puglia in una nota, sulla base dei dati Eswd.

Eventi climatici estremi che hanno provocato "danni nelle città e nelle campagne con serre scoperchiate, smottamenti e allagamenti", oltre a "danni indiretti causati dalla peronospora e dalla scottature con perdite ingenti di cibo dall'uva agli ortaggi".

Per Coldiretti si è trattato di un anno dal "clima pazzo", caratterizzato "all'inizio da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo" e poi per alcuni mesi "dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature e infine dal caldo torrido a luglio e fine agosto che ha causato finora la perdita di almeno il 15% dell'uva e del pomodoro, di oltre il 20% di grano duro per fare la pasta, del 15% del latte e del 70% del miele".



