Tabaccaia uccisa, ritrovato il coltello usato per il delitto

Aveva riaperto oggi dopo alcuni giorni di ferie la tabaccheria in via Marchese de Rosa a Foggia dove è stata uccisa poco dopo le 13 la titolare, Francesca Marasco di 72 anni, colpita con diverse coltellate. L'arma è stata ritrovata dai carabinieri a poche decine di metri dall'attività commerciale.

E' stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA