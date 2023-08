In migliaia all'air show delle Frecce tricolori nel Barese

Circa 50mila persone hanno assistito nel pomeriggio a Giovinazzo, in provincia di Bari, all'air show delle Frecce Tricolori. L'evento rientra nella celebrazione del centenario dell'Aeronautica Militare. Lo spettacolo è iniziato con la dimostrazione di soccorso in mare che ha visto impegnato un elicottero HH-139 dell'84esimo centro Sar di Gioia del Colle.

La manifestazione è proseguita con l'esibizione di un velivolo acrobatico Cap-231 pilotato dal comandante Davide Borghi. Poi, è stata la volta di un sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Bari.

Il culmine del 'Giovinazzo Air Show 2023' è stata l'esibizione finale della pattuglia acrobatica nazionale. "E' stata una emozione grandissime avere celebrato qui a Giovinazzo il centenario dell'Aeronautica Militare ospitando le straordinarie Frecce Tricolori - ha dichiarato il sindaco Michele Sollecito - direi che l'evento di oggi è il momento clou di una estate strepitosa per Giovinazzo, un'occasione unica per rimarcare la bellezza della nostra città. Le circa 50mila presenze di oggi pomeriggio ne sono la conferma più bella".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA