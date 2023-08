Notte Taranta, Sangiuliano richiama spirito del Mediterraneo

"Ritengo La Notte della Taranta una delle manifestazioni di cultura popolare più importanti d'Europa" specie "nel suo essere, nel suo confondere gli stili musicali che richiamano lo spirito del mediterraneo essendo noi un Paese del bacino mediterraneo, riuscendo a mescolare le culture che si sono incontrate nel corso dei secoli". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in un videomessaggio inviato agli organizzatori di La Notte della Taranta e diffuso in apertura della conferenza stampa in corso a Melpignano, in provincia di Lecce alla vigilia del concertone, che si terrà domani, sabato 26 agosto.

"Questa manifestazione troverà sempre il mio sostegno", ha aggiunto ricordando: "quando ero giornalista ho sempre seguito La Notte della Taranta nei miei telegiornali". Il concertone quest'anno dedicato al tema dell'identità "è una manifestazione comunitaria che crea comunità", ha concluso.



