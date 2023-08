Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche del sub disperso dopo un'immersione alle Isole Tremiti.

L'uomo, un 54enne sub con esperienza, è di Termoli, in provincia di Campobasso: si era immerso insieme a un amico che una volta riemerso, non vedendolo, ha subito dato l'allarme.

Le ricerche da parte delle capitanerie di porto di Termoli e Tremiti, sono andate avanti anche nel corso della notte.



