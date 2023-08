Ritrovato alle Tremiti il corpo del sub di Termoli

E' stato ritrovato cadavere il corpo del sub di Termoli immersosi ieri pomeriggio nel mare delle Isole Tremiti (Foggia). Le ricerche del sub esperto, molto conosciuto a Termoli, imprenditore del settore turistico di 54 anni, sono proseguite senza sosta per l'intera nottata non solo in mare da parte dei mezzi della Capitaneria di porto e dei diving privati delle Diomedee. Secondo i primi riscontri, il 54ennesi è immerso nel pomeriggio di ieri, alle 17, nel mare davanti San Nicola, vicino lo "scoglio segato" e non è stato più visto riemergere. Intorno alle 18 sono iniziati i pattugliamenti in mare e a terra, coordinati dalla Capitaneria di porto di Termoli, proseguite fino ad oggi. Questa mattina sono salpati i familiari alla volta di San Nicola per effettuare il riconoscimento della salma. Le operazioni della Guardia costiera sono tuttora in corso.



