Indipendenza Ucraina,bandiera giallo-blu sventola da Comune Bari

Per il secondo anno consecutivo la città di Bari ha deciso di testimoniare la vicinanza al popolo ucraino in occasione dell'anniversario dell'indipendenza del Paese dall'Unione sovietica, avvenuta 32 anni fa. Oggi sulla facciata della sede del Comune di Bari sventola infatti la bandiera ucraina, mentre la torre della Città metropolitana è illuminata con i colori giallo e blu.

Per il sindaco e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, si tratta di "un gesto simbolico ma carico di affetto e di solidarietà per manifestare i nostri sentimenti di vicinanza alla comunità ucraina presente sul nostro territorio, che da un anno e mezzo, purtroppo, vive con angoscia e dolore gli sviluppi di un'assurda guerra seguita all'invasione russa".



