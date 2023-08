Concluse le vacanze in Puglia, Meloni parte per Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso le sue vacanze in Puglia, lasciando la masseria di Ceglie Messapica dove ha trascorso le ultime due settimane con la famiglia. La premier, salvo nuovi cambi di programma, è di ritorno a Roma. Fra le poche immagini della premier in questa vacanza all'insegna della riservatezza, ci sono anche quelle scattate con i dipendenti di una pasticceria di Ceglie Messapica, dove Meloni si è fermata verso mezzogiorno prima di partire. Si è gustata un caffè in ghiaccio, ha preso delle paste di mandorla e ha ricevuto in regalo dal locale una torta, fermandosi anche a chiacchierare con lo staff e i clienti. "Era molto serena, con la sua famiglia - racconta un barista di Alter Gusto -. Si è prestata a posare in foto con noi e alcuni clienti".



