Calcio: Mignani, a Cremona emergerà la forza del Bari

- BARI, 24 AGO - "Nelle difficoltà deve venir fuori la forza della squadra, troveremo alternative. Il mercato è ancora aperto, ma contiamo su chi abbiamo": questo è lo spirito con cui il tecnico del Bari Michele Mignani sta preparando la trasferta di sabato a Cremona, gara nella quale mancheranno gli squalificati Di Cesare e Maita, e gli infortunati Menez e Diaw.

L'allenatore nella conferenza stampa al San Nicola si è soffermato anche sui nuovi acquisti: "Edjouma? E' un giocatore che deve avere tempo per conoscere le richieste dell'allenatore e i compagni. E' una mezzala, può fare anche la punta, può giocare più avanti rispetto ai ruoli di centrocampo.

Koutsoupias? E' rapido nell'apprendere. Può partire dall'inizio a Cremona. Sibilli ha fatto bene gli ultimi tre tornei a Pisa, gli manca poco per fare il salto di qualità che gli porterebbe ad essere determinante ancora di più per gol e assist. Può fare tutti i ruoli offensivi".

"Il Bari sarà diverso rispetto a quello della scorsa stagione? Quando cambi i giocatori offensivi non puoi pensare di riproporre le stesse cose. Abbiamo preso Diaw che ha caratteristiche simile a Cheddira. Forse l'anno scorso il Bari all'inizio poteva essere una sorpresa, nel ritorno ha fatto ancora più punti. Dobbiamo ricostruire, ma non abbiamo tutti i pezzi da mettere insieme. le ipotesi di arrivo di Gliozzi e Aramu? Sono legato a questi ragazzi, ho fatto una stagione con loro, ma lavoro con chi ho e penso che i miei ragazzi siamo i migliori di tutti", ha concluso Mignani.



