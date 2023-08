'Persona in difficoltà in mare a Brindisi', sospese ricerche

Sono state sospese le ricerche della persona che sarebbe scomparsa in mare a largo di Torre Canne, nel Brindisino. Le attività, che hanno impegnato il personale della Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, sono state avviate nel primo pomeriggio di oggi dopo la segnalazione di alcuni bagnanti che avrebbero visto una persona in difficoltà in mare scomparire tra le onde. Non si esclude che sia stato un falso allarme né che la persona ricercata sia tornata in spiaggia senza darne comunicazione. Al momento non risultano denunce di scomparsa arrivate alle forze dell'ordine.



