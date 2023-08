Decaro, 'governo dia 13 miliardi fondi sostitutivi a Comuni'

Se nell'interlocuzione con la commissione europea il governo Meloni confermerà "lo spostamento di tre programmi comunali" legati al Pnrr da "13 miliardi di euro" verso il Repower, allora "la nostra richiesta è che le risorse sostitutive arrivino lo stesso giorno in contemporanea con lo spostamento delle risorse. Altrimenti rischiamo di ritrovarci con gare aggiudicate o lavori avviati, come avvenuto con gli asili nido, e non poter rispettare gli impegni giuridicamente vincolanti con le aziende". Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al meeting di Rimini.

"Ci siamo ritrovati - ha spiegato Decaro - con uno spostamento di 13 miliardi di euro, tre programmi a gestione comunale che fanno riferimento al ministero dell'Interno, sul Repower. E non abbiamo ancora la certezza delle nuove risorse".

"Ma soprattutto - ha concluso - vorremo capire perché sono state spostate queste risorse visto che la stragrande maggioranza delle opere sono in linea con il Pnrr visto che abbiamo superato lo scoglio della valutazione da parte dei ministeri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA