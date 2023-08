Calciatrici ucraine a Trani per sostenere la parità di genere

Calzoncini e scarpini indossati per calciare il pallone lontano dal frastuono delle bombe: sono 26 le calciatrici ucraine arrivate a Trani con lo staff tecnico nell'ambito del programma di attività volute da League of tolerance Ucraina e Fifa a supporto della parità di genere. Le atlete potranno allenarsi nel campo messo a disposizione dalla 'Accademia calcio Trani' in vista del triangolare che sabato prossimo, nello stadio comunale Nicola Poli, le vedrà impegnate in campo con le squadre femminili della Apulia Trani e Phoenix Trani, società che sono pronte ad accogliere le calciatrici tesserate dalla Federazione ucraina, nelle loro rose. All'appuntamento sportivo, a ingresso gratuito, parteciperanno anche i giovani stranieri inseriti nel circuito di accoglienza della comunità 'Oasi2 San Francesco e i componenti dell'associazione 'Oltre sport', campioni di sport in carrozzella.



