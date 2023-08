Meloni ancora in Puglia, relax e tanto caldo

A Ceglie Messapica, dove la premier Giorgia Meloni sta trascorrendo le vacanza estive, il caldo torrido si è fatto sentire per tutto il giorno. Ma se dal punto di vista climatico si registra un aumento della temperatura, il termometro politico sembra stabile, almeno controllato dall'esterno della masseria dove molti cronisti sono a caccia di notizie. Ieri la presidente del Consiglio ha incontrato a lungo il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini che, approfittando del fatto di trovarsi in Puglia, le ha fatto visita nella struttura. Ma oggi, a parte la già nota presenza nel tacco d'Italia del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, non si sono registrati altri incontri con membri dell'Esecutivo e leader politici. Durante la mattinata è stato visto anche il compagno della premier, Andrea Giambruno. Per due volte si è intravisto il consigliere regionale pugliese di Fdi, Luigi Caroli. E il solito andirivieni del personale della struttura. All'esterno della tenuta un presidio imponente delle forze dell'ordine ha blindato ogni accesso. A quanto si apprende, tra gli uliveti della Valle d'Itria la premier potrebbe restare almeno altri tre giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA