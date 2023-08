Festival Imaginaria ospita il premio Oscar Dudok de Wit

Oltre 116 opere in concorso provenienti da 35 paesi che spaziano dalla nostalgia alla vendetta, passando dall'attualità dei cambiamenti climatici ad un tuffo nel passato della seconda guerra mondiale o dell'Iran post-rivoluzionario. Storie per grandi e più piccoli saranno protagoniste a Conversano, in provincia di Bari, della ventunesima edizione di di Imaginaria, festival internazionale del cinema d'animazione d'autore, in programma da oggi, 21 agosto, fino a sabato 26. Ospite d'eccezione il regista premio Oscar Michael Dudok de Wit, che riceverà il premio alla Carriera Imaginaria 2023. Per l'occasione sarà presentata al pubblico la sua intera filmografia, inclusi il cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, l'ambita statuetta come Miglior cortometraggio d'animazione; e La Tartaruga Rossa, film vincitore del premio speciale della Giuria al festival di Cannes 2016 nella sezione Un Certain Regard.

Il cinema a cielo aperto nel complesso monumentale di San Benedetto, sarà anche quest'anno - insieme all'adiacente Giardino dei Limoni - la location principale per la rassegna, fondata e promossa dall'Associazione Atalante Ets. Non mancheranno tra le strade e piazze del comune pugliese anche mostre, laboratori per bambini, incontri con gli autori, letture animate, masterclass e retrospettive.

Non mancano le competizioni: a decretare i vincitori per l'International short film competition e il Graduation short film & music video competition ci sarà una giuria composta da esperti dell'illustrazione e dell'animazione cinematografica italiana e internazionale. Giurati d'eccezione anche 20 bambini under 12, che parteciperanno a un laboratorio formativo saranno chiamati a votare per la Children's film competition.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA